Histórico del Atlético llenó de elogios a James y aprueba su fichaje

James Rodríguez ha sido una de las grandes novelas del mercado de fichajes en Europa. El jugador de 28 años ha sonado en varios equipo, pero no se ha definido nada. Sin embargo, el Atlético de Madrid parecería el destino final del volante. Por este motivo uno de los extranjeros con más partidos en la historia de los colchoneros aseguró un 'espectáculo' si se da la llegada del colombiano.

Los elogios llegaron por parte de Filipe Luís, quien hace muy poco confirmó que no seguirá en el Atlético de Madrid tras más de 300 partidos jugados como colchonero.



En diálogos con el un reconocido diario italiano, Filipe Luís fue preguntado sobre James Rodríguez y no dudó en aprobar por completo esta posibilidad, la cual catalogó como un 'espectáculo'.



"¿James en el Atlético?, un espectáculo. Tener un jugador como James Rodríguez en el Atlético no sería malo en absoluto", añadió Filipe Luís sobre el talentoso volante colombiano.



Varios años en dicho club hacen al defensor una voz autorizada, ya que conoce el interior del equipo y sabe que piezas se pueden ajustar al sistema de Diego Simeone. Además, el talento que el colombiano tiene, es reconocido por muchos jugadores.