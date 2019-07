Otro histórico se despidió del Atlético Madrid y sigue la renovación

Luego de la salida de jugadores importantes como Antoine Griezmann y de un histórico como Diego Godín, ahora Atlético de Madrid despidió a otro de los jugadores insignia que vivieron en el club su mejor momento y que festejaron todos los títulos alcanzados bajo el mando de Diego Simeone como entrenador.



Se trata de Filipe Luis, quien dijo ‘adiós’ con un emotivo video en el que muestra su agradecimiento con el equipo, con sus compañeros y que fue despedido recibiendo detalles por parte de la institución colchonera, que lo recordará como uno de sus futbolistas más importantes en los últimos años.



Luis, quien probablemente continuará su carrera en Flamengo, aunque no quiso hablar demasiado al respecto, también aseguró que le gustaría, al finalizar su carrera, seguir vinculado al equipo y trabajar con ellos a futuro, teniendo en cuenta los importantes lazos que construyó en la capital española y todo lo que representa el club para él.



“No me gustaría alejarme, cada minuto que vestí esta camiseta ha sido un regalo y ha sido lo mejor de mi vida, son más de 330 partidos y ojalá han sido 800. Pero he llegado demasiado tarde, he llegado con 25 años. Así que agradezco al club por la paciencia que me tuvieron y por la confianza que me dieron desde el primer día, algo que sentí en cada momento aquí en el club”, aseguró el jugador en el video.



Así se despidió Filipe Luis de Atlético de Madrid.