El triste promedio de los colombianos en la Liga de España 2019-2020

La Liga de España ya no se juega más este año. Volverá el próximo año para continuar con la temporada 2019/2020. Y a diferencia de las últimas campañas, los futbolistas colombianos no son protagonista ni se destacan en ‘la madre patria’.



Hay ocho futbolistas cafeteros inscritos en Primera, pero ninguno pasa por buen momento y pasan casi que desapercibidos.



Entre los ocho colombianos, solo suman 42 apariciones en 18 jornadas. Es decir que ha habido participación cafetera en 42 de 144 juegos en los que podrían actuar, para un promedio de 3,4 juegos por jugador esta temporada. Es decir que los colombianos solo han jugado el 29,1% de los partidos en los que podrían haber estado.



De los 42 juegos, en 22 han sido titulares los colombianos y en 20 han entrado desde el banco de suplentes.



¿Y goles? Solo hay tres tantos colombianos esta campaña en la Liga: 2 de Bernardo Espinosa y uno de James Rodríguez.



Este es el balance de los colombianos en lo que lleva la Liga de España:



- Daniel Torres: volvió al Alavés después de terminar su préstamo en Albacete, de Segunda, y no ha sido teniendo en cuenta por su equipo. No suma minutos en su club.



- Santiago Arias: aunque el Atlético de Madrid está en las primeras posiciones de la Liga, el lateral derecho no es el habitual titular para Diego Simeone. Solo tiene 5 presencias en 18 fechas, 4 veces como titular.



- Bernardo Espinosa: es el de mayor continuidad en su equipo, pues ha sido titular en 10 partidos y suma 900 minutos en la campaña, anotando 2 goles. Sin embargo, el Espanyol es último en la Liga y gran candidato a descender; además, se acaba de quedar sin técnico porque echaron a Pablo Machín.



- Néyder Lozano: lo contrató Granada después de que se fijó en su trabajo en Elche, de Segunda, pero se lesionó en pretemporada y no ha podido debutar en la Liga.



- Adrián Ramos: tiene 7 partidos con Granada, 2 como titular y no tiene goles. Dicen que quiere volver a Colombia para jugar con América de Cali.



- Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández: lleva 3 juegos con Mallorca, entrando desde el banco de suplentes, y todavía no ha podido anotar en su nuevo equipo.



- James Rodríguez: disputó 7 partidos en las primeras 9 jornadas y marcó un gol. Pero se lesionó y no ha podido jugar más. Espera que 2020 sea otra cosa.



- Carlos Bacca: Diez partidos con Villarreal, todos sin gol. Dos veces titular y ocho suplentes. El peor inicio de campaña de las cinco que tiene en España.