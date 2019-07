El insoportable Gareth Bale: le llueven críticas hasta desde su país

El caso Gareth Bale es tan incómodo y molesto en Real Madrid que muchos celebrarían el solo hecho de verlo sin la camiseta blanca.

Su situación en la plantilla es insostenible, después de que el entrenador Zinedine Zidane lo sentenció con su ya famosa frase: "si se va mañana, mejor".



Es cierto que Real Madrid manejó muy mal su caso, pues terminó desvalorizando al hombre que dejaría el grueso del dinero para buscar fichajes estelares, pero también es real que Bale siempre jugó su propio partido, que su oculta estrategia siempre fue salir gratis del equipo que le paga cerca de 30 millones de euros por temporada para firmar otro contrato millonario, como el que le ofrecen en China.







Alegar que la situación de estrés a la que ha sido sometido le impide viajar a la Audi Cup y negarse a esa transferencia a una Liga menor pero con mucho dinero, lo que deja al Madrid maniatado, agrega tensión a una relación que es insostenible con el DT, con la directiva y especialmente con la hinchada.



Lo que llama la atención ahora es que incluso en gales, donde es la gran figura, le critican su actitud. John Benjamin Toshack, ex seleccionador de Gales, conedió una entrevista a la BBC Radio en la que fue muy crítico: "Gareth, sal y da una entrevista. Habla tú. Has estado seis o siete años allí y no habla el idioma. Es un insulto para la gente con la que trabajas" dijo.