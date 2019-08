Se queda quieto: la idea de Gareth Bale que no gusta en el Real Madrid

Tras dejar pasar la idea de irse a China, Gareth Bale apunta a quedarse en Real Madrid pese a que sea la solución menos favorable para un club que necesita vender y deshacerse de los altos salarios que está pagando, teniendo en cuenta que futbolistas como Paul Pogba aún son esperados en el equipo merengue.



Partiendo de esto y teniendo en cuenta que el jugador no piensa moverse en la búsqueda de un club para jugar allí, será Real Madrid el que tenga que moverse para conseguir la salida del jugador nacido en Cardiff y quien no tiene de qué preocuparse, pues mientras esté en el equipo de la capital española seguirá recibiendo su salario, juegue o no, según informó el diario ‘AS'.



Frente a esta situación, el Real tiene tres alternativas posibles, entre las cuales hay dos que dependen de ellos y una, en especial que les resulta favorable: la primera es que Bale reciba su carta de libertad y llegue a un club como agente libre. En segunda instancia, aparece la opción de rescindir su contrato y también darle el pase, algo que significaría pagarle los tres años de contrato restante y luce poco probable.



Por último y, por ahora, menos probable, la idea es que llegue un club que pague lo que pide Real Madrid, se encargue de su sueldo de 17 millones de euros por temporada y le dé al equipo blanco una mano importante en su búsqueda por fichar a otro jugador con un sueldo galáctico.

El futuro de Bale es incierto, pero en caso de que se quede por falta de ofertas, ¿qué hará Real Madrid con James?