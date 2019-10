¿Vuelve a sonar en el mercado? Se rumora que se quiere ir del Madrid

El maltrato de Zinedine Zidane con algunos jugadores del Real Madrid ha sido notorio en sus dos ciclos como entrenador merengue. Lo ha vivido el colombiano James Rodríguez, quien hace unos años tuvo que irse al Bayern Múnich porque su técnico no lo quiso, y que ahora, en el segundo ciclo, no es ficha puesta en el onceno blanco y no cuenta con regularidad.

Pero James no es el único que, estando en buen momento en este inicio de temporada, es ninguneado por Zidane. Son varios los inconformes con su entrenador y por eso la primera figura en rebelarse sería Gareth Bale, quien estaría dispuesto a salir del Madrid en el próximo mercado de invierno. El galés se habría cansado de 'Zizou' y por eso quiere aprovechar que en enero se abre el libro de fichajes.

Así lo indica el diario 'as', el hecho de que el técnico merengue no haya tenido en cuenta a Bale en el partido de Champions frente al Brujas, ni siquiera como suplente, colmó la paciencia del atacante. Por eso le ha encargado a su agente, Jonathan Barnett, que le busque equipo.



Antes de la temporada, Bale desechó algunas ofertas porque puso al Real Madrid como prioridad. Pero el galés no se ha sentido respaldado ni por su técnico ni por la dirigencia blanca.



El de Bale es un caso muy parecido al de James Rodríguez. Son jugadores de primer nivel mundial, que cada vez que juegan marcan diferencia, pero que no son del gusto total de Zidane y por eso deben hacer fila, esperar las oportunidades, y ver como cada vez que brillan son relegados al siguiente partido. Bale ya no aguanta más; James, en cambio, persiste en quedarse y convencer a su entrenador, demostrando compromiso y poniendo al Madrid por encima de la Selección.