¿Un píe afuera de Real Madrid? La durísima confesión de Gareth Bale 

Aunque es bien conocido que la situación de Gareth Bale en Real Madrid no es la mejor, han sorprendido las declaraciones del jugador de Galés en las que afirma que le emociona más jugar con la selección de Gales que en el conjunto blanco, y más con la contundencia con la que hizo esta afirmación.

En la rueda de prensa previa al partido contra Azerbaiyán, Bale fue cuestionado por su emoción por regresar al equipo nacional de su país, respondiendo que "está claro que me emociona más jugar con Gales que con el Madrid".



Sin embargo, el tetracampeón de Champions League con el equipo de Madrid no se detuvo y continúo 'echándole leña al fuego', diciendo que es normal que sienta esto, pues en Gales juega con amigos que conoce desde los 17 años y habla su propio idioma.



"Conozco a la mayoría de mis compañeros desde que teníamos 17 años. Es como jugar con tus amigos un domingo en el parque. Es normal. Aquí hablo mi propio idioma y me siento más cómodo", continúo el 'Ciclón Galés'.

Finalmente, el jugador aclaró la polémica sobre porque jugó con la selección de Gales y no con Real Madrid, afirmando que estaba listo para jugar con el conjunto blanco, pero solo es una coincidencia que primero hubiera un partido con el equipo de su país.



"Si esta semana hubiera tenido partido con el Real Madrid, hubiera estado listo y entrenando para jugar. A lo mejor a ellos no les parece bien, pero es sólo una coincidencia que esta semana haya partido de la selección", finalizó Gareth Bale.