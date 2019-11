Sin Arias, el Atlético de Madrid tropezó en su visita al Granada: 1-1

Granada y Atlético de Madrid empataron este sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes (1-1), un resultado que corta una racha de tres partidos seguidos sin puntuar del equipo andaluz y que eleva a cuatro los encuentros de liga consecutivos que los colchoneros han igualado como visitantes. El lateral colombiano Santiago Arias se quedó en el banco y no tuvo minutos en el equipo dirigido por Diego Simeone.

La primera mitad fue dominada por el Atlético, que creó poco peligro y no fue capaz de batir, en las pocas ocasiones que tuvo, al meta portugués Rui Silva.



El choque mejoró en un igualado y emocionante segundo tiempo, en el que el brasileño Renan Lodi adelantó a los visitantes y Germán Sánchez empató para los locales, con ambos equipos buscando el triunfo hasta el final pero obligados a conformarse con las tablas.



En el Atlético de Madrid regresaron al once titular el brasileño Renan Lodi y Marcos Llorente para cubrir la baja de los sancionados Saul Ñíguez y el ghanés Thomas Partey, mientras que el portugués Joao Félix empezó el choque en el banquillo tras haber estado el último mes de baja por lesión.



El equipo colchonero fue mejor en el primer tiempo, tuvo más el balón y supo administrarlo con más criterio que los locales, que se mostraron muy imprecisos con el esférico pese al regreso a la titularidad de Ángel Montoro. El Granada mejoró con el paso de los minutos, pero puso en muy pocos apuros a un bien colocado Atlético.



Víctor Machín 'Vitolo' fue el jugador más vertical y peligroso de los visitantes, firmando en los primeros compases una buena galopada que no supo resolver y poco antes del descanso la mejor ocasión atlética del primer tiempo, en la que se topó con el portugués Rui Silva.



El meta luso también tuvo que intervenir en el primer acto tras un cabezazo flojo de Morata y otro intento de Vitolo, mientras que Antonio Puertas firmó la única ocasión local, bien resuelta por el esloveno Jan Oblak a la media hora de juego.



La segunda mitad comenzó más igualada, con una buena llegada local que no acertó a culminar Antonio Puertas, y con los visitantes buscando más pólvora con la entrada del francés Thomas Lemar.



El Atlético marcó en la primera acción de gol que tuvo tras el intermedio, nacida en una gran jugada personal del mexicano Héctor Herrera, que se inventó un pase imposible para que Lodi firmara el 0-1 a la hora de partido al rematar a la perfección entre las piernas de Rui Silva.

Esta fue la tan comentada asistencia de @HHerreramex en el 1-1 entre Granada y Atlético de Madrid.



Reacionó el Granada, espoleado por la expulsión por protestar de su entrendador, Diego Martínez, y empató siete minutos después con un perfecto remate de cabeza de Germán en un córner botado por Montoro.



Al empate siguieron los mejores minutos de los locales, a lo que respondió el entrenador del Atlético, el argentino Diego Pablo Simeone, metiendo en el campo a Joao Felix, que entró poco en juego.



Pudo marcar Morata el 1-2, pero remató mal pese a estar en franca posición tras un perfecto pase de Lodi, mientras que en el área contraria Oblak tuvo que intervenir ante un chut envenenado de Carlos Fernández.



Los compases finales fueron de dominio visitante pero con los locales buscando también, a la contra, el triunfo, con Rui Silva resolviendo ante el brasileño Felipe Monteiro y ante Morata las últimas ocasiones visitantes, y Joaquín Marín 'Quini' marrando la última local.