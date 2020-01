La grandeza de Valverde, el mejor de Supercopa: 'pido perdón a Álvaro'

Federico Valverde fue uno de los protagonistas de la final de la Supercopa de España y no solo porque fue uno de los más rendidores del campo, como ya es tradición.

El mediocampista del Real Madrid recibió el premio al mejor jugador del duelo contra Atlético de Madrid, su primer título vestido de blanco, a pesar de haber terminado en el vestuario tras la prórroga, por una falta violenta que le costó la expulsión.



Valverde derribó a Álvaro Morata a pocos metros del área, cuando se enfilaba al arco rival, y tras esa jugada vio justamente la roja.



Lejos de celebrar esa 'viveza' que salvó al Madrid y fue clave para alargar el duelo hasta los penaltis, él fue crítico: "Es una pena porque no debería hacerlo, le pido perdón a Álvaro", explicó.



El uruguayo no se ocultó tras la intensidad del juego: "Es lo que me quedaba por el equipo, pensé en otras cosas antes que la patada pero me quedó eso. Sé que no se debe hacer", añadió.



La sanción contra el jugador tras esta polémica acción se conocerá tras la deliberación del Comité de Disciplina en España.



Valverde celebró esta alegría por su equipo y por los suyos, pero lamentó no haber terminado el duelo en la cancha: Siempre figo que agradezco los consejos del cuerpo técnico, los compañeros, mi familia que me respalda siempre. Es mérito de ellos también. Estoy feliz pero es mérito de todos".



Al final, el joven jugador, que es sensación en el campeón de Supercopa española y un rotundo indiscutible para Zidane, anunció que va por más: "Estoy muy feliz, agradecido con los compañeros, nos quedan mucho torneos y vamos a pelearlos todos".