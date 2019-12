Sorprendente denuncia de Petit: ¿Racismo en vestuario del Barcelona?

El francés Emmanuel Petit fue campeón mundial con Francia en 1998 y de la Eurocopa en el año 2000. Era un mediocampista fuerte en el juego aéreo y que no temía a las entradas temerarias cuando eran necesarias.

En sus mejores años fue uno de los jugadores más cotizados de Europa y gracias a ello fue fichado por el FC Barcelona, proveniente del Arsenal, tras aquel título europeo en Bélgica.



Su productividad estuvo muy por debajo de las expectativas y tras una única temporada se fue al Chelsea, donde finalmente se retiró.



Por eso sus recuerdos en el club catalán no son muy felices. Por eso y por una sorprendente revelación que ha hecho este miércoles, en una entrevista con la radio francesa RMC Radio: vivió "episodios de racismo" en el vestuario del club español.



"Puede que sea impactante... Fue de vez en cuando, aunque con algunos jugadores con bastante frecuencia”, explicó el exjugador.



Aunque no mencionó nombres, en aquel equipo brillaban Rivaldo, Kluivert y Reiziger, los únicos tres de raza negra de la plantilla. Además estaban en el grupo Pep Guardiola, Luis Enrique (ambos exentrenadores del club tras el retiro) y varios holandeses, entre ellos Cocu, De Boer y Overmars,a demás de chicos prometedores como Xavi, Puyol y Víctor Valdés.



El club no hizo pronunciamientos sobre la denuncia del francés, uno de los temas principales de conversación en España.