¿Se alinean astros por James? Hazard, baja por lesión en Real Madrid 

Una nueva preocupación tiene el técnico Zinedine Zidane: su estelar fichaje de la temporada, Eden Hazard, se lesionó y no estará en el debut en LaLiga contra Celta de Vigo.

"Tras las pruebas realizadas después del entrenamiento de hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo. Pendiente de evolución", reza el parte médico oficial del equipo.



Se trata de una problema que inhabilita al belga para el inicio de temporada y que se convierte en un dolor de cabeza más, pues no es la única novedad médica de cara al inicio de una Liga en la que está el reto de hacer olvidar un 2018-2019 para el olvido.



El problema físico de Hazard es un lunar más a una adaptación compleja que incluso ha dejado algunas dudas en la pretemporada.



Sin embargo, podría jugar en favor de James, quien tendría una opción más, ya no solo de ser convocado sino de ser incluso titular este sábado, enc asa del Celta, a las 10:00 a.m. hora colombiana.