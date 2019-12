¿Tranquilidad para James? Inesperado giro en oferta de canje por Pogba

Los planes del Real Madrid cambiarían de manera súbita si el Manchester United acepta una nueva oferta por su estrella, Paul Pogba.

Según el diario The Mirror, el nuevo plan de los 'merengues' es tratar de convencer a los rojos de un intercambio, ya no por jugadores con cartel sino por una promesa, que puede rendir en el futuro en términos económicos y deportivos.



Según la versión, la idea sería ofrecer a Vinicius Jr. más 50 millones de euros por el campeón mundial francés.



Originalmente, la idea no habría disgustado al United, que sin embargo pediría el doble en efectivo, es decir 100 millones de euros, más el joven brasileño, de 19 años.



El acuerdo sería favorable para el jugador, quien en la actual temporada apenas contabiliza 11 partidos y 1 gol y francamente no parece estar en los planes de Zinedine Zidane. Sería clave para el Madrid pues desde el pasado mercado, el propio DT ha reconocido que quiere a Pogba al costo que sea necesario, para fortalecer un medio campo debilitado. Y para el United sería la solución de un problema mayúsculo, pues desde la administración de Mourinho tenía problemas para mantener concentrado a Pogba y ahora sus constantes lesiones, que para algunos son fingidas y buscan presionar su salida, se están volviendo insoportables.



La noticia no sería del todo mala para un jugador como James Rodríguez, quien tendría un competidor menos en su posición más ofensiva y podría mantenerse en el Real Madrid, como ha sido su deseo, sin seguir siendo mencionado como posible moneda de cambio en otras transferencias.