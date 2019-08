Hasta en el mercado: James volvería a verse afectado por Isco

James Rodríguez no se quedaría en el Real Madrid. Y si se queda, porque definitivamente ningún equipo apueste por él en el mercado de fichajes, va a jugar poco según la consideración del entrenador Zinedine Zidane. El colombiano se ha vuelto ficha de cambio en este cierre del libro d fichajes en Europa, pero no muchos equipos podrían contar con el volante creativo…y otros no lo quieren.

Si bien ha sonado para el Atlético de Madrid y para el Napoli, ambos equipos han perdido entusiasmo en la puja por James. El colchonero tiene el dinero para invertir, pero Diego Simeone también tiene otros nombres en la mesa para escoger y contratar; además, el Real Madrid no parece muy convencido de facilitarle una de sus figuras al rival de patio.



Mientras que el Napoli no quiere desbordar su presupuesto y no está dispuesto a pagar una millonada por un jugador que, aunque es deseo del técnico Carlo Ancelotti, está perdiendo valoración en el mercado.



Así, James tiene que esperar qué pasa con su futuro y qué decisión toma el Real Madrid, que está enfocado en los últimos días a fichar a Neymar, quien suena para el Barcelona pero que quiere salir del PSG de cualquier manera. Y por eso, para acercarse a las pretensiones del equipo francés, tendría en el colombiano una fórmula para ir por el brasileño.



Según ‘Le10Sport’, Real Madrid y PSG están conversando y el equipo merengue busca la propuesta más atractiva para fichar a Neymar. El Madrid habría hecho una oferta de 120 millones de euros más el pase de James Rodríguez para quedarse con el brasileño, pero el PSG habría desechado al colombiano porque prefiere a otro jugador del plantel blanco.



Se trata de Isco, con quien James peleó por un puesto en su ciclo anterior en el Madrid. El volante español sería el preferido del PSG, pero esa respuesta del equipo de la capital francesa no le habría gustado a Zidane, pues quieren contar con Isco esta temporada, así no sea titular.



Otra de las peticiones del PSG, en caso de que no sea Isco, sería que pusieran el dinero y pusieran un arquero en la operación, pues les interesa cualquiera entre Thibaut Courtois o Keylor Navas.