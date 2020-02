A James se le ‘acabó el reinado’: su nueva realidad con Real Madrid

La eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey fue un golpe muy duro para James Rodríguez, quien apenas jugó los primeros 45 minutos en la derrota 3-4 contra Real Sociedad, este jueves en partidos de los cuartos de final que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu.



Aunque sonó para irse en el mercado de fichajes, que se cerró el pasado 31 de enero, el colombiano decidió quedarse. La razón: tenía minutos y era titular en el equipo de Zidane en la segunda competición más importante en España.



Pero el baldado de agua fría provocó que a James se le ‘acabe el reinado’, pues su competición favorita se acabó y así se agotan las posibilidades para jugar.



James ha jugado 4 partidos en lo que va de 2020, el primero fue en la Supercopa de España y los otros tres fueron en la Copa del Rey. En todos inició como titular y aprovechó los 215 minutos que jugó este año en esa competición para volver a motivarse, generar dudas en Zidane y decirle que podía contar con él.



Pero aparte de la eliminación, a James le llegó nuevamente su competencia principal: el belga Eden Hazard ya está recuperado, entrenando con el grupo de jugadores y listo para volver al once titular, pues no en vano fue el fichaje estrella de inicio de temporada. Además, tiene a Luka Modric y Toni Kroos por delante de él, debido a su ascendencia en el plantel; y para completar, el joven uruguayo Federico Valverde está en su mejor momento y es intocable en el primer equipo.



Desde el 19 de octubre de 2019, James no juega por la Liga de España, pues se lesionó. Pero este año ya van cinco jornadas disputadas y no ha tenido oportunidades. Ahora viene la Champions, otra opción para el colombiano, pero parece poco probable que entre en los planes de Zidane.