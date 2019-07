No terminará bien: agente de Bale respondió con dureza a Zidane

Luego del primer partido de pretemporada del Real Madrid, Zinedine Zidane salió a hablar en rueda de prensa sobre diversos temas. Uno de ellos causó revuelo, ya que el entrenador francés confirmó que Gareth Bale no seguirá en el equipo y terminó con una frase bastante polémica, "si se va mañana será mejor".



Ante esta situación, el representante de Gareth Bale no se quedó callado y envió fuertes palabras en contra de Zinedine Zidane y los directivos del Real Madrid.

La novela Bale-Real Madrid escribió uno de los últimos capítulos, Zinedine Zidane le abrió la puerta trasera al jugador galés. Las declaraciones del entrenador no cayeron bien a varios fanáticos y sobre todo al agente del futbolista.



En redes sociales, Zidane fue acusado de ser desagradecido con Bale, luego de que el galés fuera importante en la consecución de varios títulos con el Real Madrid. Además, sus palabras se tomaron con poco tacto, tajantes y duras para el futbolista.



Ante esta situación, Jonathan Barnett, representante del jugador expresó su inconformismo con el entrenador: “Si Gareth Bale se va es porque él quiere, no porque Zidane ni el Real Madrid elijan lo que el quiere hacer. Zidane es un desagradecido con el jugador que le dio varios títulos".



Luego, el representante desmintió a Zidane y dijo que no sabía si el club estaba trabajando realmente en la salida del jugador: “No sé si el Madrid está trabajando realmente en ese tema. Que lo estoy haciendo yo, está claro”.



La salida de Gareth Bale no se torna muy fácil, ya que Real Madrid quiere desprenderse del jugador, pero no lo va a regalar y su precio aún sigue siendo muy alto para un jugador de 30 años.