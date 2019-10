Jugador del Real Madrid prohibió publicar sus partes médicos

Sigue el misterio con la lesión del galés Gareth Bale, quien no entrenó este martes y será baja contra Leganés. Las razones no se han dado a conocer por parte del club, dentro de un extraño silencio que sería motivado por la exigencia que habría hecho el jugador al Real Madrid para que no publique qué tipo de lesión le aqueja, acogiéndose a un derecho legal que tienen las personas de proteger su historial médico.

Según la Cadena Cope esto habría provocado que otros jugadores del Real Madrid, al preguntar por qué no se hacen públicos los partes médicos de Bale, se interesaran por esta fórmula y también pidieran prohibir que hagan públicos los suyos.



Gareth Bale fue noticia este lunes por su viaje a Londres mientras sigue lesionado. El galés se lesionó jugando con su selección en la fecha Fifa y el club no publicó ningún parte médico para decir qué tipo de lesión tenía, por petición del propio jugador.



Así lo registró el diario Marca.

