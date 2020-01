El colombiano que le haría la vida imposible a Zidane: y no es James

Zinedine Zidane puede ser uno de los entrenadores del mundo menos querido por los aficionados al fútbol en Colombia. A ‘Zizou’ lo ven y lo tratan -en redes sociales- como a un villano debido a que no tiene como primera opción a James Rodríguez en el Real Madrid. Ni esta temporada ni en el pasado, y por eso el volante cafetero se fue a Bayern Múnich antes de iniciar su segundo ciclo como merengue.



Sin embargo, el francés tiene a su equipo en la punta de la Liga de España y listo para afrontar los octavos de final en la Champions League. Además este año ya le dio un título, el de la Supercopa de España. Así que sus decisiones no son discutidas porque rinde y da resultados. Entonces James tendrá que seguir ‘remando’ y esperando su oportunidad, pues no está en los planes principales de su DT.



No obstante, ‘Zizou’ esta temporada ha tenido un gran dolor de cabeza, y esa molestia se la podría hacer más grande un colombiano. No se trata de James, aunque sí es un futbolista de primer nivel, también figura en un grande de Europa, y sería el responsable de impedirle a Zidane que cumpla con uno de sus caprichos.



El problema para Zidane sería en el mercado de fichajes, pues es sabido que el entrenador le ha pedido hace rato a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que fiche a Paul Pogba, la estrella de Francia que juega para el Manchester United.



Aunque los merengues han tratado de hacer una jugosa propuesta a los ‘red devils’, la Juventus de Italia tiene una estrategia mucho más cercana a Pogba, que además de mucho dinero propone reunir a viejos amigos.



Se trata de la ‘Operación Panitas’, que según ‘Tuttosport’ es una linda invitación que encabeza Juan Guillermo Cuadrado, secundado por Paulo Dybala, para traer de vuelta a Turín a Pogba. Ellos están tratando de convencerlo gracias a la bonita amistad que ha crecido entre ellos y que ha perdurado a pesar de la distancia.



Dice el portal italiano que a Cuadrado y a Dybala se uniría el argentino Gonzalo Higuaín, así la armada suramericana de la ‘Juve’ se encargaría de arrebatarle al Madrid a Pogba y fortalecer un plantel que tiene como figura a Cristiano Ronaldo.