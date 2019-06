Keylor piensa en la música y no arrancará pretemporada con el Madrid

Aunque se encuentra buscando equipo, Keylor Navas aún es propiedad de Real Madrid y debería reintegrarse a los trabajos con todos sus compañeros el próximo 8 de julio, cuando inicien los exámenes y demás evaluaciones que tienen entre sus planes el cuerpo técnico de Zinedine Zidane y el propio entrenador francés.



Sin embargo, en las últimas horas se filtró la curiosa razón que habría expuesto el arquero costarricense a los dirigentes, para arribar algunos días más tarde a la ciudad deportiva de Valdebebas: Navas se comprometió con la organización de un concierto religioso conocido como ‘Gracias Fest’ para hacerse presente durante el evento y, teniendo en cuenta que el mismo se realiza el 12 de julio, su arribo a la capital española se daría5 o 6 días más tarde que el del resto de futbolistas.



Al conocerse esto, la molestia del entrenador francés no pudo ser mayor, pues aunque se sabe que Keylor no aparece en sus planes para lo que viene, la idea del equipo merengue era contar con todos los jugadores para ese día, haciendo excepciones en el caso de los próximos fichajes que llegarán a la institución.



Pero a partir de esta noticia, la idea de Zidane no se cumplirá y seguramente no tardarán en llegar noticias respecto al futuro del futbolista centroamericano que fue fundamental para la consecución de las Champions consecutivas que consiguió el equipo español.