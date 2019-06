La brutal entrada de Pedraza a Bergantiños que se sanó con 70 puntos

En medio del partido ida entre Deportivo La Coruña y Mallorca, disputado en Riazor y en el que ambos equipos buscaban la ventaja pensando en el ascenso a primera división del fútbol español, se presentó una violenta jugada que seguramente quedará en el recuerdo de los futbolistas que se encontraban en el campo.



Al minuto 41, cuando Deportivo ya ganaba 1-0, en un intento por cortar un ataque de Mallorca la pelota quedó en el medio de la cancha y cuando el capitán del equipo local, Álex Bergantiños, se lanzó a recuperarla, recibió una brutal entrada de Marc Pedraza que hizo temer lo peor.



La sangre y el estado en que terminó Bergantiños, obligó al ingreso inmediato de los médicos del Deportivo, mientras que Pedraza se lamentaba por lo hecho luego de un gran corte en el labio del futbolista y un estado de shock del que no se podía recuperar muy bien.



La tarjeta roja fue inmediata y aunque el capitán de Deportivo se recuperó un poco más tarde, el nerviosismo de los presentes no se calmó.



Finalmente, el futbolista de La Coruña fue retirado de la cancha mientras se protegía con un vendaje la parte de su boca afectada, sin embargo, tuvo que ser sometido a una cirugía que le obligó a recibir 70 puntos y a perderse el partido de vuelta, mientras se espera una fuerte sanción para el agresor por la violencia de la entrada.



El partido, finalmente, concluyó 2-0 a favor de Deportivo, que disputará este domingo el partido de vuelta, mientras Pedraza, por su parte, fue a visitar al futbolista rival y a pedirle disculpas por lo sucedido.



Esta fue la patada y así terminó el futbolista de Deportivo La Coruña después de los puntos, a quien parece que lo que más le duele es no estar en el partido de vuelta, según afirmó.