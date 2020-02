¿Qué estará pagando Dembelé? Nueva baja, cuando volvía de grave lesión

Ousmane Dembelé sigue sin ver la luz en el FC Barcelona. Las lesiones lo marginan cuando parece que por fin despuntará y ahora parecen ensañarse con él.



Este lunes el francés volvía a entrenarse después de dos meses de lesión, de hecho ya llevaba algunos días integrándose de a poco a los trabajos, pero otra vez ha vuelto a reportarse de baja.



Según el diario Marca de Madrid, se quedó de molestias musculares y tuvo que abandonar la cancha antes del final de la jornada.



Ante la alarma, el FC Barcelona ha emitido un comunicado médico oficial: “Durante el entrenamiento de este lunes, Dembélé ha notado unas molestias en el muslo derecho como consecuencia de la fatiga muscular. El jugador seguirá con su trabajo de recuperación”.



Los primeros cálculos hablan de dos semanas más al margen y un tiempo indeterminado para regresar a las prácticas con el grupo.



El chico, de 22 años, que solo ha podido jugar 9 partidos en la temporada y ha anotado apenas un tanto, sigue dando ventajas y al margen, ahora que se necesitan fichas en el ataque. La mala noticia para él es que Ansu Fati no espera a nadie y ya cuenta con la bendición de Messi, igual que él. Su cuerpo no parece ayudar pero ojo, que en FC Barcelona, la paciencia no es eterna.