'La salida de Cristiano a Juventus nos alegró a todos': Toni Kroos

Toni Kroos fue uno de los jugadores que estuvo involucrado en los rumores del presente mercado de pases hasta que firmó su renovación con Real Madrid y garantizó su presencia en el equipo blanco para la próxima temporada, teniendo en cuenta el pedido de Zinedine Zidane para que se quedara.



Sin embargo, el futbolista que sí tuvo algunas propuestas pensó en irse, pero luego de firmar su contrato intentará cumplirlo y volver a ganar con Real Madrid, teniendo en cuenta los buenos refuerzos y dejando un poco atrás la partida de Cristiano Ronaldo, que ciertamente pesó en el grupo pero también los alegró, tal como aceptó el futbolista a ‘Sportbild’ en una entrevista.



“La partida de Cristiano hacia Juventus nos alegró a todos porque era lo que él quería, nuevos retos y diferentes objetivos. La salida de un jugador de su calidad, obviamente, es difícil por todo lo que significa, pero también fue buena en la medida en que dejó suficiente dinero y que era lo que él buscaba”, remarcó el alemán.



Tras esto, pasó a aclarar los rumores sobre su salida del equipo merengue: “Lo de Guardiola va más allá de que me quisiera llevar a Manchester City, con él charlamos de vez en cuando después de que me dirigió en Bayern Múnich y del Mundial de 2014, pero es algo que se dio solo por una posible transferencia”.



Y concluyó refiriéndose a su llegada a Real Madrid y a lo que esto significó en Bayern Múnich: “No puedo decir si Guardiola se fue del Bayern por mi salida, sí sé que esto no le gustó, pero la otra pregunta solo puede ser respondida por él”.