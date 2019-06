Las curiosas anécdotas de Eden Hazard, nuevo fichaje del Real Madrid

El belga Eden Hazard llega al Real Madrid avalado por sus grandes actuaciones dentro del terreno de juego, pero destaca también por su carácter extrovertido fuera de él. Fan de Zidane y de los Knicks, un día abandonó un partido con su selección tras ser sustituido para comerse una hamburguesa.

Así es el nuevo fichaje estrella del club blanco. Hazard ha hecho las maletas rumbo al Real Madrid, club en el que ya pudo recalar en su salida del Lille en 2012 tras ser recomendado por Zinedine Zidane, su ídolo de la infancia, que ahora se convierte en su entrenador en su nueva etapa en la capital de España.



El jugador belga nunca ha ocultado su admiración por 'Zizou'. Es famosa la foto junto a dos de sus hermanos (tiene tres), Thorgan y Kylian, con la camiseta de la selección francesa del Mundial de 1998 con el 10 y el nombre de Zidane a la espalda. De hecho, el reciente fichaje del Real Madrid fue tentado para jugar con la selección francesa, ya que, a pesar de haber nacido en La Louvière (Bélgica), se mudó con su familia a Francia a los 14 años, donde se asentó en las categorías inferiores del Lille hasta debutar con el primer equipo con 16 años.



El fútbol lo lleva en la sangre. Sus padres, Carine y Thierry, lo jugaron y sus tres hermanos han seguido el mismo camino. En el Lille dejó huella y una de sus grandes anécdotas fue el día de su despedida del club francés, cuando tras una noche de celebración llegó al partido sin dormir y metió tres goles en 30 minutos.



Así lo desveló el congoleño Rio Mavuba, que por aquel entonces era compañero de Eden, en una entrevista con el medio inglés The Independent: "Al ser el último partido de Eden, decidimos ir a tomar algo y se prolongó un poco. A la mañana siguiente, Eden todavía estaba borracho. Ni siquiera había dormido, bebió toda la noche y metió tres goles en treinta minutos".



La otra anécdota destacada de Hazard fuera de la cancha, pero con repercusión en el césped, se produjo el 3 de junio de 2011. El belga, con 19 años, jugó como titular con su selección un partido de clasificación para la Eurocopa de 2012 frente a Turquía, pero en el minuto 60 fue sustituido por el seleccionador, Georges Leekens, y decidió marcharse del estadio para comerse una hamburguesa en uno de sus sitios favoritos de Bruselas.



Una acción que le costó una sanción de dos partidos con Bélgica, pero que ahora recuerda con gracia. "La salsa de aquella hamburguesa es mi preferida, todavía le pido a mi madre que me traiga a Londres de vez en cuando. Cometí una estupidez, pero aún nos reímos con aquella historia en el vestuario", confesó el propio Hazard en una entrevista en la radio televisión pública de su país.



Como buen belga, le gusta la música electrónica. De hecho, durante la celebración del tercer puesto en el Mundial se animó a hacer de 'DJ' desde la Grand Place, ayudado por el que desde ahora también será su compañero en el Real Madrid: Thibaut Courtois. Con él, además, comparte afición por el tenis de mesa, al que juegan durante las concentraciones de la selección.



En el vestuario del Real Madrid también podrá compartir gustos baloncestísticos, ya que es un gran aficionado a la NBA y ha sido un habitual como espectador en el partido de la liga estadounidense que cada temporada se disputa en Londres.



De hecho, Hazard es fan de los New York Knicks y podrá comentar los partidos en el vestuario con el alemán Toni Kroos, amigo personal de su compatriota Dirk Nowitzki y, por ello, seguidor de los Dallas Mavericks. Hazard, capitán de Bélgica y líder del Chelsea, destaca también por su carácter extrovertido y bromista con sus compañeros que trasladará al Real Madrid para hacerse un hueco desde el primer momento.