La declaración de Messi que aclara, un poco, lo que sucede con James

Lionel Messi no ha podido jugar ni un solo minuto desde que empezó la temporada por culpa de una lesión en el sóleo, la misma que ha acompañado a James en diferentes momentos de su carrera desde hace algunos años.

En entrevista con 'Sport', el delantero argentino contó cómo es este problema y porque no ha podido regresar al campo.

"Me siento mejor, fue muy malo porque el primer día me paso esto y era sencillo. Cuando pensé que estaba bien, en un entrenamiento me resentí y se abrió un poco más por lo que estoy mas tiempo parado", dijo el argentino.

Y es que, según Messi, esta es una lesión difícil de afrontar y que necesita un buen tiempo de recuperación, pues es "traicionera".

"Me habían dicho que el soleo era complicado, que parecía que estaba bien y era traicionero. Nunca había pasado por esto y ahora que sé lo que es, estoy tranquilo y voy a estar cuando sepa que estoy seguro que no vuelve pasar y no recaer mas tiempo", contó.

James también ha padecido este problema en varias oportunidades y aunque los dos futbolistas han hecho sus respectivos trabajos de recuperación, esta lesión los ha llevado a estar parado por varios días.

Sin embargo, al ser una lesión "traicionera" es usual que los deportistas de alto nivel sufran de esta molestia en varias oportunidades y, por ende, se recomienda un largo tiempo de recuperación, como el que está teniendo Lionel Messi.