¡Estalla crisis en Barcelona! Abidal acusa y Messi le sale de frente

Un tremendo lío se ha armado en el FC Barcelona por cuenta de las declaraciones de dos pesos pesados, que dejan en evidencia la difícil situación interna que se está viviendo en el club.

La historia tiene dos partes: las acusaciones veladas de un directivo y la respuesta furiosa del capitán Lionel Messi, nada menos.



El que armó el lío fue Éric Abidal, secretario técnico del Barça, quien en una entrevista con el diario Sport explicó la manera como se decidió la salida del anterior DT, Ernesto Valverde.



El directivo dijo que, además de la derrota contra el Atlético de Madrid en la Supercopa, hubo razones del vestuario para decidir el cambio de entrenador: "Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión".



La sugerencia de que en el camerino había molestias contra Valverde desató la furia de Messi, quien en su cuenta de Instagram le respondió con todo: "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".

Lionel Messi Foto: Tomado de Ins





Y añadió: "Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".



Probablemente se refiera Abidal a una situación que denunció Rakitic esta misma semana, que fue el aparente maltrato que sintió de parte del cuerpo técnico de Valverde.



Lo cierto es que los ánimos están crispados y que la situación, lejos de tranquilizarse con la llegada de Quique Setién, podría complicarse. No es usual que Messi salga públicamente a apuntar a sus propios jefes, pero si lo hizo es porque habla en nombre de más de un peso pesado.