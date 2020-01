Pierde brillo: jugadores que se pierden la ‘nueva’ Supercopa de España

La puesta en escena de la trigésima sexta edición de la Supercopa de España que esta semana se va a disputar en Yeda (Arabia Saudí), cuenta con un puñado de ausencias de postín, reclamos en cada uno de los equipos que estarán al margen de la disputa del primer título de la temporada.



El belga Eden Hazard, el alemán Marc Andre Ter Stegen, Ousmane Dembelé, Diego Costa, Gonzalo Guedes, o Rodrigo Moreno, son algunos de los jugadores que estarán fuera de la competición.



Hazard, buque insignia del proyecto blanco para esta temporada no llegará a Arabia Saudí en condiciones. Sigue con su plan de recuperación desde que se lesionó contra París Saint Germain en el choque de la Liga de Campeones a finales del pasado mes de noviembre.



El belga, que se había acercado a su mejor nivel poco antes de dañarse en el tobillo derecho, está en el tramo final de su puesta a punto. Pero aún le restan casi dos semanas para volver al césped.



La ausencia de Ter Stegen es una baja sensible para Barcelona, que tampoco contará con el francés Ousmane Dembelé ni con el brasileño Arthur Melo. El meta, básico en el cuadro de Ernesto Valverde, está dañado en su rodilla derecha desde hace tiempo.

Descarta el quirófano y los tiempos del tratamiento conservador al que está sometido no prevén una reaparición para esta semana. El propio jugador señaló como ‘complicada’ su presencia en la Supercopa.



Dembele padeció a inicios de diciembre una nueva lesión muscular. La tercera en lo que va de temporada. En el bíceps femoral. No volverá hasta febrero. El brasileño Arthur Melo padece problemas en el pubis. El centrocampista regresó de las vacaciones navideñas sin síntomas de mejora y Valverde no lo tendrá en el plantel hasta dentro de tres semanas.



Valencia, que lleva casi toda la temporada sin poder contar con Gonzalo Guedes, su gran referente en el proyecto, ha tenido que asumir un nuevo contratiempo. El de su delantero Rodrigo Moreno, quien padece un esguince de rodilla, sufrido en el choque contra Eibar.

El luso lleva dos meses fuera de los campos y no hay visos de reaparición a corto plazo. Rodrigo estará dos semanas de baja y ya forma parte de la relación de ausencias de Albert Celades junto a las de Manu Vallejo, Kangin Lee y Cristiano Piccini, además de la de Guedes.



Diego Costa es la ausencia por lesión más relevante del Atlético Madrid, que espera desalojar la enfermería para la cita de Arabia. El hispano brasileño, que se operó el pasado noviembre de una hernia discal cervical que estimaba una ausencia de tres meses, ha reducido las opciones ofensivas del conjunto de Diego Pablo Simeone.



El atacante no estará hasta el mes de febrero, cuando está prevista la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones contra Liverpool.