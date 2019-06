'Neymar y Messi no me gustan como jugadores de equipo': Louis van Gaal

En medio de la Copa América y finalizada otra temporada en Europa, el entrenador holandés, Louis Van Gaal analizó un poco la situación actual de algunos clubes y aprovechó para criticar a Lionel Messi y a Neymar, quienes podrían reencontrarse la próxima temporada, pero no ganaron más que sus respectivas ligas durante el año competitivo.



Con base en ello, también se refirió al fútbol español, asegurando que muchas veces olvidan que el fútbol es un deporte de equipo y no un deporte individual, situación que viven varios de sus equipos y que para él es la que evita que ganen títulos como el de Champions.



“El fútbol es un deporte de equipo no un deporte individual. En España olvidan esto a veces porque tienen estrellas. Yo creo que la estrella debe ayudar al equipo a ganar. Y en el mundo del fútbol esto no es lo corriente”, aseguró al diario El País de España.



Y prosiguió: “Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo”.



Para concluir fue mucho más contundente: “Creo que Messi debería preguntarse cómo es posible que lleve tanto tiempo sin ganar una Champions. Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa”.



“El Barça tiene una plantilla maravillosa. Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona. No solo el entrenador. Los jugadores tienen una parte sustancial de responsabilidad de lo que sucede en el equipo. Tienen una plantilla de 30 jugadores y creo que Messi debe adaptarse al equipo y no al revés. Guardiola lo hizo jugar para beneficio del equipo pero los últimos entrenadores se han adaptado demasiado a Messi en lugar de proteger el espíritu de equipo”, finalizó.