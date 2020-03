Vuelve y juega: jugador del Real Madrid envuelto en una nueva polémica

El joven delantero del Real Madrid, Luka Jovic, está nuevamente en el centro de la polémica, después de ocurrido el incidente de violar la norma de aislamiento por el contagio del covid-19, el futbolista oriundo de Serbia, dio una respuesta que no gustó en su país, al responder: "El hecho de que no publique cuándo y a quién ayudo no significa que no lo haga. Me parece que las personas más solidarias no son las que ayudan a los demás bajo los focos y cuando todos están mirando".

El centro de la polémica está en que días pasados el exjugador del Inter de Milan y actual director técnico del club Estrella Roja, Dejan Stankovic, publicó en sus redes la adquisición de varios respiradores artificiales y materiales médicos especiales para las instituciones de sanidad pública. Por este hecho aseguran que Jovic dijo lo que dijo, tanto así, que pocas horas después de haber declarado le tocó salir en los medios de comunicación de su país a disculparse.

El jugador, reiteró que sus palabras no daban alusión al exjugador Stankovic, razón por la que se pronunció diciendo: "Míster, espero que sepa que no me refería a usted, ni a nadie en concreto. Respeto y valoro su trabajo y todo lo que ha conseguido en la vida. Me alegro de que todavía haya gente como usted que están preparados para ayudar a nuestra gente en este momento tan difícil".