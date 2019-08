Luka Jovik se refirió a los rumores sobre su salida de Real Madrid

Luka Jovic fue uno de los jugadores que llegó a Real Madrid para reforzar el ataque del equipo merengue en la presente temporada, sin embargo, su actuación en la pretemporada no pareció convencer a Zinedine Zidane, tanto así que hasta se llegó a especular con una posible cesión del futbolista recién llegado de Eintracht Frankfurt.



Con base en estos rumores y también pensando en lo que viene, el atacante de 21 años habló con el diario serbio ‘Novosti’ y aprovechó este espacio para aclarar su situación, analizar el trabajo de Zidane y pensar en lo que viene.



“Zidane cree en mí y su opinión no ha cambiado durante este tiempo mientras trabajamos juntos. Estoy aprendiendo de él día a día, con lo que estoy muy satisfecho, porque él es, como jugador y entrenador, uno de los mejores del fútbol mundial”, arrancó diciendo sobre el entrenador francés y su trabajo en el club.



Luego prosiguió refiriéndose a su labor: “Estoy listo para dar el máximo y ofrecer todo lo que pueda. No espero jugarlo todo de inmediato, pero alcanzaré mis metas a través del trabajo duro y la dedicación”, añadió antes de hablar de Benzema: “Es un delantero muy interesante, tiene mucha más experiencia que yo y trato de aprender de él”.



Entonces concluye hablando de los rumores de su cesión: “Historias como esas me hacen reír. Los medios siempre se ocuparán de tales historias. He estado acostumbrado a todo tipo de rumores desde el comienzo de mi carrera profesional, he aceptado el hecho de que siempre puede haberlos. El tiempo dirá lo qué es verdad”.