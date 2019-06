Habría acuerdo entre Neymar y Barcelona: así va la 'operación regreso'

Neymar tiene tantas ganas de regresar al FC Barcelona que está dispuesto a hacer todos los esfuerzos, incluso económicos, para lograrlo, aunque eso implique reconocer que fracasó cuando salió hace dos temporadas en busca de la gloria personal.

Según el diario Sport, la intención es tan franca que el jugador rebajaría su salario a la mitad, en atención a que el equipo pagaría la nada despreciable suma de 200 millones de euros para repatriarlo.



"El brasileño percibe ahora en el PSG 36,8 millones de euros por temporada, una cifra desvelada por Football Leaks. Esto supone 3.069 520 euros por mes, que son aproximadamente unos 100.000 euros por día. Es el segundo mejor futbolista del mundo mejor pagado, tras Messi... Percibirá en esta segunda etapa en el Barcelona unos 24 millones de euros netos por temporada, cantidad cercana a la que percibía antes de irse", dijo el medio.



Pero no sería la única concesión del estelar brasileño, quien se perdió la Copa América en su país por lesión. Según el medio catalán, se retiraría la demanda que interpuso el padre y representante del jugador por 26 millones de euros, producto de la comisión por la última renovación del contrato, y se firmaría un contrato por 5 años, lo que significa que ya no buscaría un nuevo contrato millonario, teniendo en cuenta que estaría atado hasta los 32 años.



El balón está ahora en la cancha del equipo, cuyo presidente, Josep Bartomeu, ve con buenos ojos el regreso y hace todos los esfuerzos necesarios para concretarlo.



Tan decidido está Neymar a volver a un equipo y una ciudad donde lo tuvo todo -su hijo vive allí- , que solo ante una negativa contemplaría una oferta del Real Madrid. El tema es que Florentino Pérez no querría verse como plan B y probablemente ya no insistiría.



El futuro entonces parece claro en Barcelona, donde Neymar tiene amigos entrañables en el camerino como Messi y Suárez, definitivos en la labor de hacerle buen ambiente a la repatriación.