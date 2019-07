La pregunta sobre un compañero del Real que puso en aprietos a Marcelo

En medio de una entrevista para un programa brasilero, Marcelo, quien se encuentra junto a todo Real Madrid realizando su pretemporada, vivió un momento complicado y del que intentó salir de la manera más políticamente correcta pese a que al final una gran parte de sus palabras fueron usadas en su contra.



Al lateral, quien apunta a tener una mejor temporada que la que vivió mientras Santiago Solari estuvo al frente del equipo, fue cuestionado respecto a la posible llegada de Neymar al equipo blanco, situación que luce improbable luego del gasto realizado por el club pero que no deja de ser factible teniendo en cuenta las apuestas que realiza Florentino Pérez.



“Tener a Neymar en el Real Madrid sería un placer enorme. Neymar es un crack y el Real Madrid siempre tiene que hacer todo para traer a los mejores jugadores del mundo. Su pasado en el Barcelona no sería una dificultad”, sentenció el brasilero quien ha compartido con el actual jugador de PSG en repetidas ocasiones.



Y luego vino la pregunta más complicada, en la que le preguntaron si consideraba mejor a Hazard o a Neymar, la cual respondió de la manera más correcta posible, pese a que mostró cierta inclinación hacia el brasilero.



“Hazard es un crack, muy buen jugador y ahora va a ser mi compañero en Real Madrid. Sobre Neymar ya la gente sabe las cualidades que él tiene, es otro top 5 también. Conozco a Neymar desde que jugaba en Santos y he jugado junto a él desde entonces. Él piensa una cosa y en seguida cambia y hace otra, es una cosa de locos que hay que ver dentro del campo. Comparar, no creo que se pueda comparar a ellos dos, pero Neymar es bravo, para mí”.