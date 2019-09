Nueva víctima de lesión deja a Real Madrid sin laterales izquierdos

Justo cuando Zinedine Zidane había encontrado un relevo confiable para Marcelo, el virus de las lesiones que padece el Real Madrid vuelve a ponerlo en aprietos.

La nueva 'víctima' es Ferland Mendy, quien ha sufrido su segunda lesión muscular desde que llegó al equipo 'merengue'.



"Lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", dice el parte médico que compartió el equipo, un día antes del duelo contra Osasuna, que seguro se perderá, y con el duelo de fondo, la visita al Atlético de Madrid el próximo 28 de septiembre, en plena incertidumbre.





Parte médico de Mendy#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 24, 2019

El lío se complica por al ausencia de Marcelo, quien no recibe todavía el alta médica, es el otro hombre en la posición, donde a partir de ahora habrá que improvisar a alguien. las opciones son nacho y el recién llamado Fran García.



Mendy es la décima víctima de problemas musculares en el Madrid en lo que va de la temporada, que todavía no alcanza su pico más alto de exigencia. Él mismo había caído ya en la gira por Estados Unidos, en esa ocasión por una lesión en el recto anterior del muslo.



El alivio de Zidane es que tiene ya disponible a Brahim, que Isco se entrena con el grupo y que Odriozola y Vinicius están disponibles.



Al preguntarle si está preocupado por las lesiones, el francés fue tajante: "no estoy preocupado, estoy molesto".