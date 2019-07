¿No convenció a Zidane? jugador del Real Madrid pasaría al Arsenal

En las próximas horas se podría confirmar el préstamo del mediocampista del Real Madrid Daniel Ceballos al Arsenal de Inglaterra. El jugador de 22 años, formado en el Betis, estuvo en el club blanco en las dos recientes temporadas donde no pudo consolidarse. En su momento, el técnico francés Zinedine Zidane lo ‘borró’ del primer equipo.

Según el diario As Ceballos estaría a un paso de firmar con el club londinense dirigido por el español Unay Emery luego de que el jugador diera el visto bueno a la operación, con el fin de encontrar el protagonismo que no tuvo en el Real Madrid, especialmente cuando fue dirigido por Zidane.



Sin embargo, el club no quiere venderlo pues aún confía en el futuro prometedor de este jugador, que fue gran figura del Betis, quien había recibido ofertas del Milan y del Tottenham.