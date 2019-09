Messi es claro sobre Neymar: ‘No sé si Barça hizo todo lo posible’

Apareció Lionel Messi. Mientras se recupera de una lesión que no lo ha dejado debutar esta temporada en la Liga de España, atendió al diario ‘Sport’ para hablar de la actualidad del Barcelona. Y uno de los rumores del mercado de fichajes, que no llegó a buen puerto, fue el posible regreso de Neymar al equipo azulgrana.

Se habló de dinero, de cesión, de ofrecer jugadores al PSG para recuperar a la perla brasileña. Lo cierto es que al final, Neymar se quedó en el equipo francés y Barcelona no pudo volver a reunir a ‘Ney’ con Luis Suárez y Messi, además de juntarlo con Antoine Griezmann.



Messi confesó que “me hubiera encantado que viniera Neymar”, pero tiró un comentario crítico: “Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil”.



“A nivel deportivo, Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y patrocinadores, el club hubiera dado un salto”, insistió Messi. Además, negó que los jugadores del equipo hayan intervenido en el caso Neymar: “Nunca pedimos su fichaje, simplemente dimos nuestra opinión. ¿Que si mando yo? Ha quedado demostrado que no es así”.

Messi dijo que no estaba decepcionado por el caso fallido de Neymar. “Tenemos una plantilla espectacular, que puede optar a ganar todo, también sin Neymar. Quiero ganar”, dijo Lionel.