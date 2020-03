Real Sociedad se queja: “Nos deben explicar el tema de las manos”

Mikel Merino, centrocampista de la Real Sociedad, lamentó la acción que decidió el encuentro en el Camp Nou ante el Barcelona, una mano de Le Normand, y aseguró que los árbitros les "tienen que explicar mejor como funciona el tema de las manos".



"Nos vamos con una mezcla de sensaciones porque hemos hecho un trabajo muy bueno y hemos tenido buenas sensaciones, dominando partes del partido y con una jugada dudosa se nos va. Nos vamos con el resultado opuesto que deseábamos", dijo a los medios españoles.

🚨El VAR señala penalti!!



Tras revisar la jugada considera mano en el área!!



Barça 1-0 Real Sociedad (80’)#Radioestadio #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/H262yzaqhB — Radioestadio (@Radioestadio) March 7, 2020

Merino dejó una queja por la decisión del VAR en una acción en la que el colegiado no vio mano. "Es una acción muy dudosa. Solo la he podido ver en el marcador pero nos tienen que explicar mejor como funciona el tema de las manos porque el balón apenas cambia la trayectoria, le roza un poco y luego en otras que sí cambia no las pitan. El baremo lo tienen que definir un poco", añadió.



Pese a la derrota, Mikel Merino resaltó la buena imagen que dejó la Real Sociedad que no acusó el desgaste de una semana en la que alcanzaron la final de la Copa del Rey. "Con tan poco descanso en un campo así que te hacen correr, nos vamos orgullosos de venir con una banda de chavales, que no pasa de 25 años, y dominar gran parte del partido", manifestó.