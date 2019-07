¿Morata le marca el camino a James? 'Atleti es lo mejor que me pasó'

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, "no quería ni pensar la posibilidad" de volver al Chelsea ni de moverse del club rojiblanco, al que "siempre" ha buscado "venir" en el pasado, al que llegó en el mes de enero y en el que seguirá más allá del próximo curso, cuando concluirá una cesión que se transformará entonces en traspaso.

El atacante salió del Madrid por los mismos días que James Rodríguez, cuyo nombre suena ahora como posible refuerzo 'colchonero'. Morata no duda y parece marcar una ruta para su amigo colombiano: "El Atleti es lo mejor que me ha podido pasar", resume, en la concentración en Los Ángeles de San Rafael, en la sierra segoviana, donde su equipo prepara la nueva temporada, en la que "debe aspirar a todo", según el atacante, que "sueña" ya con conquistar títulos de rojiblanco. "



"Significaría mucho mas para mí ganar cosas importantes con el Atleti que todas las que he ganado en el pasado, porque es diferente, se disfruta de otra manera".



Lo dice un futbolista que lo ha ganado todo: dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Ligas, dos Copas del Rey y una Supercopa de Europa y otra de España, con el Real Madrid; una Copa inglesa, con el Chelsea; y dos Ligas y dos Copas de Italia, con el Juventus.



Morata encara la pretemporada con una certeza: su continuidad en el Atlético. El pasado 6 de julio se confirmó el acuerdo entre el conjunto rojiblanco y el Chelsea para que el '9', del que había reclamado su vuelta este verano el club londinense, continúe este ejercicio como cedido en el equipo de Diego Simeone y se culmine su traspaso definitivo al Atlético al inicio de la campaña 2020-21.



¿Cómo afronta este inicio de la temporada?



"Con mucha motivación y con mucha esperanza. Es un año que hay muchos cambios en el equipo, pero también tenemos muchas ganas de que empiece. Estamos trabajando muy fuerte para llegar en la mejor forma posible y, si trabajamos todo el año como lo estamos haciendo estos primeros días, seguro que va a ser un gran año para nosotros".



¿Cómo valora el acuerdo para su continuidad en el Atlético?



"Estoy muy contento por esto. La verdad que no quería ni pensarlo la posibilidad de volver. Y agradezco muchísimo al club todo el esfuerzo que ha hecho, al 'staff' y a mis compañeros, que sé que también muchos de ellos han apretado para que yo me quede aquí. No era una operación fácil y sobre todo con el Chelsea, que no es fácil negociar también, así que agradezco todo lo que han hecho todas las partes del club. Y ahora me toca devolver a mí toda esta confianza que se me ha dado y toda la responsabilidad que tengo este año".







¿Qué ha supuesto el Atlético en su carrera?



"Es lo mejor que me ha podido pasar. Lo he dicho muchas veces y no es por quedar bien. Creo que el año pasado también llegué a mitad de año, no es fácil adaptarse y muchas cosas a lo mejor no las entendía bien del juego. Hay un proceso de adaptación que no me costó mucho gracias a los compañeros y a todos, pero ahora está por empezar lo mejor. Yo ya le había dicho muchas veces a Juanma (López, su representante, también exjugador del Atlético, con el que ganó el 'doblete' en 1995-96) que yo quería venir al Atleti. De hecho, varias veces estuve a punto y al final se dio en estas circunstancias. O sea, que no es como mucha gente dice que 'menos mal que apareció el Atleti'. Yo siempre he buscado venir aquí, el venir a jugar aquí y al final el destino me ha traído aquí en este momento. Ya no hay que darle más vueltas y ya sueño con ganar cosas con el Atleti".



A la vista ya está la nueva temporada. Una nueva o 'segunda' era Simeone por la sensación de fin de ciclo del pasado curso, con la salida de Diego Godín, Juanfran Torres, Lucas Hernández, Antoine Griezmann y Rodrigo Hernández, además de la previsible marcha de Filipe Luis, que ya ha terminado contrato pero aún tiene una conversación pendiente con la directiva para hablar del futuro.



¿Cómo ve el nuevo proyecto?



"Han salido jugadores muy importantes, grandes futbolistas y sobre todo grandísimas personas. Son unos auténticos 'cracks' y ojalá hubieran podido estar siempre, pero al final cada uno tiene sus circunstancias, cada uno busca sus cosas. Ellos han sido leyendas aquí y ahora toca a los que nos quedamos dar un paso adelante y apoyarnos en las bases del equipo; en los Koke, Saúl, Oblak, Diego Costa... Gente que lleva mucho tiempo aquí, que son muy importantes. Y los que llevamos menos tiempo tenemos que seguir ese ejemplo y trabajar como los que más. Si todos lo hacemos, con nuestra filosofía y la del 'míster' (el entrenador Diego Simeone) creo que podrá ser un gran año".



¿Cómo afecta al equipo la marcha de Griezmann?



"Es un grandísimo jugador, no voy a decir yo ahora quién es Griezmann. Ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido el Atleti en los últimos años. Y también estamos muy motivados con Joao Félix. Es un chico muy joven, pero creo que tiene unas cualidades alucinantes. También estamos probando muchos sistemas. Yo creo que tenemos que ir para adelante con los que somos y creo que tenemos un gran equipo".