¿Qué pasa con Messi? Versiones encontradas sobre su recuperación

El regreso de Messi a las canchas podría demorar más tiempo de lo esperado, y se han producido varias versiones sobre las razones de la razón real. Algunos afirman que se ha resentido nuevamente y sería una lesión más complicada de lo que ha anunciado Barcelona.



El capitán azulgrana tenía previsto regresar a las canchas contra el Real Betis luego de haberse incorporado al resto del equipo de manera habitual, pero el entrenador Ernesto Valverde no lo convocó para el juego y aseguró que había sufrido una recaída.

Algunos medios como ‘Rca1’ aseguran que el retorno del argentino a las canchas podría extenderse por un mes, luego de una supuesta recaída en el entrenamiento matutino de Barcelona este miércoles, sin embargo, aún no existe un comunicado oficial por parte del club catalán que confirme esta versión.



Otra de las versiones que circulan sobre la lesión del argentino es que, según ‘Diario Sport’, lo quieren llevar con calma. Aunque la idea es que juegue este sábado contra Osasuna, no lo van a arriesgar de no ser necesario, aún más sabiendo que después de esta fecha de liga española, viene una para por la fecha Fifa, que podría beneficiar la recuperación del cinco veces ganador del balón de oro.



Después de la holgada victoria de Barcelona 5-2, donde Griezzman fue la figura de la cancha, todo parecía indicar que regresaría la próxima fecha por Liga de España, pero ahora solo queda esperar un comunicado oficial del club catalán para conocer el tiempo exacto de incapacidad, y cuando volveremos a ver a Lionel Messi en las canchas.