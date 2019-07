Atento Ter Stegen: Barcelona presentó oficialmente a su nuevo arquero

El brasileño Norberto 'Neto' Murara, que este martes fue presentado como nuevo portero del Barcelona para las cuatro próximas temporadas, aseguró llegar, a sus 29 años, "en plenitud" al club azulgrana "tanto como futbolista como persona".

"Este es el momento perfecto para mí", anunció Neto, que considera "un premio" su fichaje por el Barça, "pero los premios vienen para quien los busca, y yo he trabajado mucho para esto", añadió.



Neto empezó la mañana firmando su nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2023 en el palco President Suñol del Camp Nou, acompañado del actual presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu y, a continuación, posó con su nueva equipación -con el '13' heredado de Jasper Cillessen- ante los medios de comunicación.



Sin embargo, Neto no pudo darse un baño de masas ante los aficionados como lo hizo la semana pasada el centrocampista holandés Frenkie de Jong, pues la sesión fotográfica se realizó esta vez a puerta cerrada y en la grada del estadio, pues la entidad azulgrana ha empezado estos días los trabajos para reemplazar el césped del Camp Nou.



Ya en su posterior rueda de prensa en el Auditorio 1899, el internacional brasileño se mostraba eufórico: "En estos momentos soy la persona más feliz del mundo. Llego a un club con el que sueña jugar cualquier jugador, y estar aquí es un motivo de gran orgullo para mí".



El Barça ha pagado por él al Valencia 26 millones de euros, más otros 9 millones en variables, y le ha puesto una cláusula de rescisión de 200 millones. Bartomeu explicó el trueque con Cillessen, por quien el Valencia también pagará 35 millones, y negó que el principal motivo para cerrar la operación fuera cuadrar el balance económico de la pasada temporada.



"Cillessen ya nos dijo hace un tiempo que quería salir del club, aquí llegó alguna oferta, pero a él no le gustó ninguna porque quería jugar la Champions, hasta que llegó la del Valencia. En aquel momento valoramos que Iñaki Peña subiera al primer equipo, pero los técnicos creen que, por su proyección, necesita jugar. Y buscando un portero en el mercado, el mejor que había era Neto, que quería salir del Valencia, y al que le conocemos bien, porque es un portero contrastado al que hemos sufrido", explicó.



El presidente del club catalán admitió, no obstante, que en la operación había "una segunda derivada" que es la económica, "porque como junta directiva tenemos la obligación de cuadrar el presupuesto de la temporada". Tras su paso por el Fiorentina y el Juventus italiano, Neto fichó por el Valencia hace dos temporadas, y ahora acepta "el reto" de jugar en el Barça.



"Mi ciclo en el Valencia había tocado a su fin y tenía la posibilidad de venir al Barcelona y ser parte de su historia en un momento en que me siento a un nivel muy alto como futbolista", se justificó.



Sabe que compartirá portería con el alemán Marc-André ter Stegen, considerado uno de los mejores metas de la actualidad y titular indiscutible en los últimos años, pero no le preocupa venir con el cartel de suplente. "Lo que me ha llevado a aceptar este reto son las ganas de mejorar y de seguir creciendo. Vengo a demostrar mi profesionalidad, mi ambición y mi forma de trabajar. Respeto a Marc, pero cuanto más subamos el nivel mejor, y aquí vengo a buscar mi sitio y mi espacio", sentenció.