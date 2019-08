A Neymar se le agota la paciencia y le pone límites al Barcelona

Neymar quiere jugar en Barcelona. Eso se ha dicho siempre desde la prensa en España, especialmente en la de Cataluña, porque en Madrid lo han relacionado con el Real Madrid. El brasileño, según los medios que están cerca del cuadro ‘culé’, quiere volver al equipo en el que lo ganó todo en Europa, y cuenta con la aprobación de Lionel Messi.

Sin embargo, el PSG no lo quiere dejar ir tan fácilmente y menos al equipo azulgrana, con el que ha tenido varios inconvenientes en cuestiones de mercado de fichajes. Tal vez por eso, el Barcelona no ha hecho su mejor esfuerzo para tratar de contratar a Neymar, y esa falta de entusiasmo ya empieza a desesperar al astro brasileño, que no se siente a gusto en París y buscará su salida hasta último momento.



Neymar tiene al Barça como su prioridad, pero según la portada de ‘Mundo Deportivo’ de este viernes, el brasileño ya ha puesto una fecha límite para esperar la gran oferta del cuadro catalán. Así, el 20 de agosto sería el límite para ver el interés del club azulgrana.



Si Barcelona no presenta un interés decidido antes de esa fecha, Neymar tendrá que resignar su sueño de regresar y tendrá que mirar otras posibilidades. Y cerrado el mercado en Inglaterra, las opciones se acortaron, pues se había hablado de que los agentes del brasileño lo habían ofrecido al Manchester United.



De esa manera, el Real Madrid podría tomar fuerza como opción para Neymar, pues el equipo merengue lo quiere para fortalecer su plantel, y quiere un fichaje top que ya no sería Paul Pogba, pues Manchester United no lo quiere soltar.