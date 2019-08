Se preocupa el Barça: se filtran informaciones sobre lesión de Neymar

Mientras que el Barcelona insiste por fichar al brasileño Neymar y para eso ha lanzado todos sus esfuerzos en una negociación enredada con el París Saint-Germain, este miércoles el diario francés Le Parisien publicó una información que preocupa en la Ciudad Condal, pues dice que Neymar no se ha recuperado bien de su lesión en el tobillo derecho.

El diario en mención aclara que no es que el jugador tenga la lesión en este momento, pero que, sin embargo, presenta un alto riesto de recaer en el futuro. La afección en su tobillo es la que le ha hecho perderse a Neymar gran parte de los encuentros de la temporada pasada.



La información publicada por Le Parisien se basa en información suministrada por un ex director del departamento médico del PSG, quien dijo que el jugador no está está curado del todo de ese problema y anuncia que podría sufrir una lesión futura



"La lesión del brasileño se podría reproducir si disputa partidos al máximo nivel. Existen muchas dudas con respecto al tratamiento que recibió en Brasil ya que los métodos utilizados no son los idóneos para curar este tipo de lesiones", serían las declaraciones dadas por la fuente del diario francés.