Todos contra Neymar: Tebas y Del Bosque cargan contra su alto fichaje

Aunque hace ya tres días que se cerró el mercado de fichajes en Europa y es un hecho que Neymar no se moverá del PSG, se siguen los comentarios sobre su escandaloso costo.

Dos veces autorizadas se han sumado recientemente al debate: la de Vicente Del Bosque, el excampeón mundial con España y multicampeón con Real Madrid, y Javier Tebas, presidente de LaLiga.



En el primer caso, el entrenador que marcó al fútbol ibérico apuntó directo: "Creo que era bueno para la liga española que viniera pero si yo fuera de algún club, no le habría traído. Igual que digo que es un jugadorazo, no me cae bien por otras cosas. Con el Barcelona se ha portado regular. O mal. O muy mal. Si haces una encuesta dentro del barcelonismo seguramente habría más de un cincuenta por ciento reacio a que volviera. Por algo será



Entre tanto, Tebas opinó: "Neymar se jubilará en el PSG". ¿Por qué? El directivo cree que desde el comienzo los precios que se manejan por el jugador están "fuera del mercado" y ahora es imposible volver a ajustarlo a las normas y reincorporarlo a LaLiga.



"Es la demostración de la anomalía del sistema de control económico del fútbol europeo. Nosotros ya lo denunciamos entonces, era imposible que asumiese un equipo europeo los valores: 226 millones de euros y 27 millones de euros netos libres de impuestos para el jugador", recordó el dirigente. Por eso el PSG fue denunciado por LaLiga española, por falta de Fair Play financiero, ya que "tenía patrocinadores no reales, hinchados".