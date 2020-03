Primer fallecido en fútbol: joven entrenador, víctima de coronavirus

Francisco García tenía 21 años y fue uno de los miles de contagiados por el coronavirus covid-19 en España.

El joven entrenador en el Atlético Portada Alta de Málaga, donde era el responsable del Infantil A, sufrió el virus, que sumado a una patología de carácter oncológico previamente diagnosticado, condujo a su fallecimiento.



El equipo Portada Alta informaba este domingo de su pérdida con un emotivo comunicado a través de las redes sociales: "Desde el Atlético Portada Alta queremos manifestar nuestro más profundo pésame a la familia, amigos y allegados de nuestro entrenador Francisco García que nos ha dejado, por profunda desgracia, en el día de hoy- ¿Y ahora qué hacemos sin ti, Francis? Si siempre estabas con nosotros en el Portada o donde hiciera falta, ayudando. ¿Cómo vamos a seguir conquistando kilómetros en la liga? No sabemos cómo, pero seguro que lo haremos, por ti. No te vamos a olvidar, descansa en paz, fenómeno. Hasta siempre".



Se trata de la primera víctima mortal en el ámbito del fútbol, aunque los especialistas hacen hincapié en que tenía otra enfermedad de base que agravó su condición.



