Freddy Rincón habló de James: su actitud en Real Madrid y la Selección

Freddy Rincón conoce mejor que nadie lo difícil que es triunfar en el Real Madrid, pues fue el primer futbolista colombiano en llegar al prestigioso club español. Aunque en épocas diferentes, sin tanto alcance de los medios ni la existencia de las redes sociales, para el nacido en Buenaventura también fue complicada su estadía en el merengue, pues fue víctima del racismo de sus hinchas.



Es por eso que el histórico ‘19’ de la Selección Colombia, quien en su última etapa en el fútbol fue asistente técnico de Jorge Luis Pinto en Millonarios, es voz autorizada para habla de James Rodríguez y su presente en la casa blanca.



Rincón se mostró decepcionado por su compatriota, pues para él “James tiene que dedicarse mucho más en el Real Madrid”. El exfutbolista agregó, en charla con el ‘Vbar Caracol’, que “incluso Zidane sabe que si no se dedica como debería, no lo pone más. El técnico no le ha visto la dedicación y por eso no lo tiene en cuenta”.



Y lamentó que hace más de 25 años, él no hubiera contado con la paciencia que le han tenido a James en Madrid. “Yo hubiera deseado tener el 20% de las oportunidades que tiene James, porque sé que el otro 80% me lo hubiera ganado en la cancha”, apuntó.



Eso sí, para Rincón es claro que James es uno en Real Madrid, y otro muy diferente en la Selección Colombia.



“Yo sí lo llamaría a la Selección, porque ha demostrado ser uno de los líderes y un nivel diferente. Ahora, si él viene y no cumple, el técnico no debe tener miedo de sacarlo; pero lo llamaría y lo tendría en cuenta como titular”, comentó Freddy Eusebio.