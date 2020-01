Otro título en el banquillo: James, 'borrado' por Zidane en el Madrid

James Rodríguez sumó este domingo su título número 23. Contundente, inapelable. pero no deja de ser curioso que, en los últimos años, se ha ido acostumbrando a celebrar más en el banquillo que en la cancha.

En la final de la Supercopa de España, el colombiano sumó una nueva caminata hacia el podio, se colgó la medalla al mejor del torneo, sonrió.



Pero su aporte en los dos partidos, contra Valencia y en semifinal y Atlético de Madrid en la final, fueron solo 13 minutos que estuvieron más cerca de lo intrascendente que del protagonismo que anhela.



James volvía de una lesión que sufrió en octubre de 2019 y que lo sacó de las canchas hasta esta Supercopa de España, y esa ya es una buena nueva para él. Pero en Arabia Saudí confirmó su sospecha y es que está lejos, muy lejos en la consideración de su entrenador Zinedine Zidane, quien en la final contra el Atlético le dio una prueba incontestable: prefirió a Mariano antes que a él.



Mariano, el que no se ha estrenado en LaLiga 2019-2020; el que solo ha jugado dos partidos en todo el curso y han sido los dos de la Supercopa de España, el que estaba en la puerta de salida en el actual mercado de invierno.



No James, quien suma 10 partidos y un gol, ha tenido minutos en todas las competencias, ha renunciado incluso a su Selección nacional para ponerse a órdenes del Madrid. En su contra juegan los problemas físicos, que lo sacaron de carrera tres veces en la temporada, pero aun estando apto también se ha ido a la carpeta de los no indispensables en más de una ocasión.



En la final de la Supercopa parecía que habría una oportunidad para él, en un equipo que no lograba asociar a Jovic con los jugadores del medio, que tuvo a un Isco nublado, en contraste con su brillo ante el Valencia, y que incluso al final requirió de un buen cobrador de penaltis como el zurdo. Tampoco contó.



James celebra un título más, que se suma a un título con Envigado, una Liga con Banfield de Argentina (2010), ocho títulos con Porto en Portugal; cinco con Bayern Múnich y ocho con Real Madrid. Un jugador con pasta de campeón. Pero la manera como lo logra ahora invita más a la preocupación que a la ilusión, en un 2020 en el que Colombia lo necesita en su mejor versión. ¿Cambiar de aires sigue siendo una opción? Aparentemente no para él, que quiere revancha vestido de blanco. Habrá que ver si Real Madrid y Zidane se lo permiten...