Trippier avisa en Atlético y mostró la ilusión de ser el titular 

El lateral Kieran Trippier, nuevo fichaje del Atlético de Madrid, señaló este miércoles en la página web del club rojiblanco que "el Atlético tiene un equipo fantástico y un entrenador increíble". El Atlético completó este miércoles el fichaje del lateral derecho internacional inglés.

En Madrid desde el martes con permiso del Tottenham, este miércoles Trippier superó el pertinente reconocimiento médico, firmó su contrato con su nuevo equipo y se incorporó a la pretemporada del conjunto rojiblanco en Los Ángeles de San Rafael, donde ya se entrenó por la tarde, incluido en el once para los ensayos tácticos.



"Es una sensación increíble. Siempre he querido jugar en el extranjero y menudo sitio para jugar. Madrid. El Atlético tiene un equipo fantástico y un entrenador increíble", declaró el futbolista al club.



"Tengo muchas ganas de comenzar y de conocer a mis compañeros. El equipo ha jugado finales importantes y lo ha hecho muy bien en la Liga en los últimos años y tiene unos jugadores increíbles", añadió.



"Estoy deseando ponerme a trabajar con el entrenador y aprender de él, así como de ayudar al equipo a tener éxito en el futuro. El Atlético tiene unos jugadores extraordinarios y se nota la relación tan estrecha que el entrenador tiene con ellos". "Lo doy todo por el equipo y es lo que haré en el Atlético. Me gusta ganar y daré el 110 por ciento en cada partido. Aúpa Atleti", finalizó el lateral.