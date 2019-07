¿Pasado de kilos? Así lució la nueva figura de Real Madrid en su debut

El estreno de Eden Hazard con Real Madrid no fue el esperado y el futbolista, que conformó un tridente ofensivo con Karim Benzema y Marco Asencio, durante 45 minutos, vio cómo su equipo no pudo anotar mientras él estuvo en cancha, caso contrario a Bayern Múnich, que aprovechó sus posibilidades cada vez que le fue posible.



Sin embargo, más allá de esto y de que el equipo de Zidane no lució fino, uno de los puntos destacables fue el estado de forma del jugador belga, que en una foto se ve pasado de kilos y un poco fuera de línea, algo que no es común en este tipo de jugadores y que le generó todo tipo de burlas en las redes sociales.



Hazard llegó a Real Madrid proveniente de Chelsea a cambio de una cifra cercana a los 100 millones de euros y con el objetivo de triunfar con el equipo merengue tanto en las competencias locales como internacionales, sin embargo, su inicio con el club blanco no fue el mejor y aunque aún resta mucho tiempo de trabajo, lo cierto es que seguramente esta derrota servirá para corregir muchas cosas.



El próximo encuentro de preparación de los dirigidos por Zidane será el martes 23 de julio frente a Arsenal, que el sábado venció a Fiorentina por 3-0 y ahora se encontrará con los de la capital española para seguir demostrando que tiene un equipo con qué pelear por el título de la Premier League en el próximo año competitivo.

Así lució Hazard en su primer partido: