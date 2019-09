Las verdades del caso Neymar reveladas por el presidente del Barcelona

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu admitió este viernes que la entidad azulgrana hizo "todo lo posible" para fichar este verano a Neymar, pero que la operación no se concretó porque "las exigencias del Paris Saint Germain eran inasumibles".

Entrevistado en Barça TV por Toni Romero, Santi Nolla y Ernest Folch, directores de L'Esportiu, Mundo Deportivo y Sport, los tres directores de los diarios deportivos barceloneses, éstas son las principales frases pronunciadas por el dirigente azulgrana sobre Neymar:



- "Hubo un momento durante el verano que apareció un extra (poderlo fichar), porque sabemos que se quería marchar del PSG".



- "Hubo una negociación abierta que no llegó a ningún puerto, porque no admitimos las exigencias del PSG".



- "Fichar a Neymar era una cuestión deportiva, propuesta por los componentes de la dirección deportiva (Abidal, Planes") y de Ernesto Valverde, ellos son los que lo proponen cuando saben que está en el mercado".



-"Dentro del club había una ilusión para que (Neymar) un jugador pudiera volver al Barça".



-Trueque con jugadores o dinero: "Nunca pusimos el nombre de jugadores sobre la mesa, son nombres que propone el PSG. Cuando aparecen demandas nuevas, vemos que son inasumibles. Las conversaciones se rompen porque sus exigencias son inasumibles. Estamos encantados con los jugadores que tenemos".



- "El Barça ha hecho todo lo posible para fichar a Neymar. Neymar hubo un momento de las negociaciones que le dice al PSG que solo quiere negociar con el Barça. Neymar ha hecho lo que tenía que hacer".



- "No era un fichaje fácil, no solo por cuestiones económicas, sino también socialmente".



- "Había una oportunidad de mercado. Era un extra porque estaba en el mercado. Lo que nos importa es tener un equipo competitivo. que pudiera volver un jugador que se había ido, era interesante".



- Ficharlo en el mercado de invierno?: "No. De momento está descartado. Ya veremos en la planificación del año que viene".



- ¿Oferta del Real Madrid a Neymar? "Había un mínimo de tres clubes interesados, pero Neymar dijo que solo quería venir al Barça".

El dirigente también confirmó que en junio de 2020, Leo Messi puede abandonar el Barça, una condición que en su día también tuvieron Carles Puyol, Xavi Hernández o Andrés Iniesta.



"Leo Messi tiene un contrato firmado hace dos años por 4 temporadas (hasta junio de 2021). En la temporada 20-21, antes de comenzarla, puede abandonar el Barça para dejar de jugar el fútbol o para ir donde quiera. Era algo que Xavi, Puyol o Iniesta ya lo tenían en sus contratos, que tenía libertad para decidir", dijo.



Bartomeu, sin embargo, comentó que Leo es "tan culer" que incluso hasta puede renovar el contrato. "No tengo ninguna duda de que jugará en el Barça, no solo hasta 2021, sino más temporadas. Como presidente estoy muy tranquilo", añadió.