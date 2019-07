Presidente del Barcelona aclara situación sobre el fichaje de Neymar

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró este martes que sigue sin haber 'caso Neymar', pese a que el director deportivo del PSG, Leonardo Nascimento, abriera la puerta a un posible traspaso del jugador brasileño tras no presentarse al primer entrenamiento de la pretemporada. "Me remito a lo que dije el pasado viernes (en la presentación de Frenkie de Jong). No ha cambiado nada, todo sigue igual", respondió Bartomeu en el acto de presentación del brasileño Norberto 'Neto' Murara como nuevo portero del conjunto azulgrana.

Pese a que el presidente del Barça volvió a negar el posible regreso de Neymar al Camp Nou, no descartó que el club pueda reforzarse con algún jugador más en las próximas semanas. "Nosotros siempre estamos abiertos al mercado hasta el 31 de agosto", apuntó. Y es que el delantero francés Antoine Griezmann y el defensa holandés Matthijs de Ligt siguen estando en la agenda azulgrana.