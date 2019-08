PSG no rechaza del todo el 'ofertón' del Madrid: A Keylor le dice sí

Keylor Navas está más decidido que nunca a irse de Real Madrid. Y su lista de motivos es larga.

El costarricense supo de boca del propio Zidane que no habría debate en la portería porque Courtois es su plan A, lo que para el jugador es, más que confianza en otro, un acto de desagradecimiento. Por eso quiere irse cuanto antes, a pesar de que su entorno le aconsejaba esperar a ser agente libre y así obtener mejores réditos económicos. El propio Sergio RAmos le pidió que no se fuera. Pero ya no hay vuelta atrás.



Ante esta decisión inapelable, PSG se ha interesado en sus servicios, pues Thomas Tuchel necesita un recambio -o un titular- con experiencia suficiente para pelear, más que en Francia, en Europa. Y Keylor, con tres títulos de Champions a sus 32 años, es ideal.



Se dice que las negociaciones, que habían iniciado hace varios meses, ya están muy adelantadas y que la situación de Neymar, pretendido por la casa blanca, suma positivamente. El portero está valorado en 10 millones de euros, pero el Madrid pidió en el pasado mercado el doble para frenar su salida. Esta vez ya no habría trabas.





Ante este panorama, Real Madrid, que cedió a Lunin, el campeón mundial Sub 20 con Ucrania, y antes había prestado a Luca Zidane, ahora debe acelerar para firmar a un portero que cumpla dos características: que sepa que será suplente y lo lleve bien y que tenga hoja de vida.



En ambos renglones encaja el español Pepe Reina (36 años), campeón mundial como suplente de Casillas y con pasado exitoso en Liverpool, Bayern y Milán, entre otros, sería el ideal. De hecho ya lo habrían contactado.



En la carpeta están también, según el diario Marca, Subasic, serbio del Mónaco (34 años); Mirante, italiano del Roma (36), y Stekelenburg, holandés del Everton (36).