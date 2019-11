Rakitic y una angustiosa confesión de su mal momento en Barcelona

Ivan Rakitic no la pasa nada bien en Barcelona. De un momento a otro pasó de ser opción en la titular a ser relegado al banco de suplentes y con pocos minutos esta temporada. Su relación con el entrenador Ernesto Valverde y por eso ha sido olvidado a pesar de llevar cinco temporadas en las que se ha destacado.

Es así que el volante croata se confesó con Jorge Valdano, en su programa ‘Universo Valdano’. Con 31 años, Rakitic se sinceró sobre su mal momento: “¿Cómo puede disfrutar uno? Jugando al fútbol. Y es como yo digo muchas veces, ¿cómo se siente mi hija pequeña cuando le quitas un juguete? Se siente triste. Pues yo me siento igual, me han quitado la pelota. Me siento triste”.

Rakitic dejó claro que entiende las decisiones técnicas, pero recordó su trayectoria y que está en una edad en la que todavía tiene mucho qué demostrar. “Entiendo y respeto las decisiones del entrenador o de un club o lo que sea, pero creo que he dado muchísimo en estos cinco años y pico que ya llevo aquí. Y lo que quiero es poder seguir disfrutando y eso es lo más importante para mí, después uno disfruta solamente jugando. Tengo 31 años, no tengo 38, y me siento en mi mejor momento”.

A poco tiempo de abrirse el mercado de invierno, Ivan Rakitic ha sido uno de los nombres de los que se especula un cambio de equipo. Inter, Milan, PSG, Arsenal, Manchester United o Juventus, han sido relacionados con el talentoso mediocampista, subcampeón del mundo con Croacia en el Mundial de 2018.