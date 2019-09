Las cuentas del Real Madrid dan para Mbappé, Neymar u otro galáctico

Mientras algunos equipos están endeudados hasta el tope para acometer grandes fichajes, caso FC Barcelona, y otros prefieren gastar con extrema medida, caso Napoli, el Real Madrid se enorgullece de tener dinero en efectivo y cupo de crédito para gastar por montones.

Según el último informe que entregó el presidente Florentino Pérez en la asamblea de socios del club, si el club no gastó más dinero en el último mercado de verano fue porque no quiso.



El club tiene la liquidez necesaria para fichar a un nuevo galáctico, además de Hazard, pues cuenta con los 156 millones de euros de la tesorería, además de un cupo de crédito de 285 millones de euros, a una tasa favorable para ir por un jugador de la talla de Neymar, Mbappé o incluso Pogba. Y ante la pregunta de los socios sobre si eso compromete los fondos para la remodelación del estadio Santiao Bernabéu, el presidente dijo 'NO'.

Tal como reveló el diario ABC en pleno mercado de invierno, y como lo confirma ahora el diario AS de España, el objetivo del Madrid con ese dinero nunca fue Neymar sino Kylian Mbappé. La estrategia para quedarse con el jugador mejor valorado del mundo en la actualidad, es hacer que el campeón mundial rechace las ofertas de renovación de PSG por un contrato que vence en 2022, y de esta manera obligar a que los cataríes accedan a una venta en el próximo mercado. No sería, en todo caso, la única compra millonaria, pues Zidane no se ha resignado a quedarse sin Pogba.